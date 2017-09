La Notte della Tammorra

Al Real Sito di Carditello



Real Sito di Carditello _ San Tammaro (Ce) _ Via Carditello SP 229



Venerdì 29 /Sabato 30 _ Settembre 2017



Dal lungomare partenopeo “La notte della Tammorra”, il mitico rave party di musica popolare, abilmente organizzato dal maestro Carlo Faiello e dall’associazione “Il canto di Virgilio”, farà tappa nella storica dimora appartenuta ai Borbone, situata nel comune di San Tammaro in provincia di Caserta e attualmente affidata alla Fondazione Real Sito di Carditello.

Due notti di incanto nelle tiepide serate settembrine, perfette per danzare in compagnia della brezza autunnale, ambito appuntamento in cui tanti appassionati della musica popolare potranno abbandonarsi ai ritmi ipnotici della Tarantella e della Tammurriata.



La provincia di Caserta sarà dunque animata da questa storica manifestazione che rinnova le antiche tradizioni dei canti e balli ispirati al battito della tammorra: strumento che evoca grande fascino anche tra i più giovani. Il successo di questo evento è tutto rinchiuso in un rituale dalle radici lontanissime ma sempre moderno ed emozionante. Una festa di gioia e danze.



Programma



Venerdì 29 Settembre

Ore 18.00 Paranze itineranti per le strade del Comune di San Tammaro

Proiezione del Docufilm Tv 2000 “Libera Nos Amalo”

Tammurriata Ritmo con Mimmo Maglionico & Pietrarsa, Paranza d’’o Lione, Orchestra delle Tammorre e Putipù, Paranza Vesuvus.



Sabato 30 Settembre

La tradizionale kermesse vedrà la performance di Carlo Faiello e della sua Banda Dionisiaca che accoglierà sul palco Antonella Morea, voce storica di Roberto De Simone oltre ad alcune tra le più belle giovani voci napoletane come Fiorenza Calogero ed Emanuela De Vivo.

Inoltre, Marcello Colasurdo, icona vesuviana e habituè della manifestazione.

Nella lunga notte di musica folk spazio anche ai gruppi della provincia di Caserta come i Briganti Band, Popolar Song e i Bottari Pastellessa Sound Group di Macerata Campania.



Non mancheranno le iniziative collaterali tra le quali va segnalato lo stage di danze popolari (a cura di Mariagrazia Altieri del Laboratorio Domus Ars) e i partecipanti saranno invitati al ballo notturno.

Gran finale di balli sul tamburo da parte di paranze spontanee.



Località: Real Sito di Carditello _ San Tammaro (Ce) _ Via Carditello SP 229

Inizio Spettacoli Ore 20.30

Ingresso Gratuito



Info: 338.8615640 _ 081.3425603