La notte di SposIn Campania: serata dedicata alle eccellenze del wedding regionale

“La Notte di SposIn Campania”. Si terrà venerdì 24 gennaio alle ore 20 presso la splendida e suggestiva struttura di Puntaromana, a Bacoli, un evento unico, il primo in Campania dedicato alle eccellenze del mondo wedding scelte direttamente da migliaia di followers.

Sposincampania, la prima rivista 3.0 dei matrimoni in Campania, premierà i professionisti del settore che, negli ultimi mesi, si sono virtualmente contesi il titolo di stelle del panorama regionale. Attraverso dei sondaggi sui social, tra click e mi piace, gli utenti di SposIn Campania hanno selezionato in ogni settore i “preferiti” del mondo wedding campano.

“La nostra community composta da numerosi utenti - commenta il Direttore Massimiliano Zappella - ha scelto l'espressione più bella per ogni categoria legata al giorno delle nozze. Dai fiori alla location, dalle bomboniere all'intrattenimento, passando per gli abiti da sposa e sposo. Ci sono dei vincitori, ma per noi, nati da pochi mesi, hanno davvero vinto tutte le aziende e i professionisti che si sono “messi in gioco” sui social”.

Un'idea divertente, sicuramente innovativa per mettere in risalto chi del matrimonio ha saputo fare un lavoro, partendo da tanta passione unita ad altrettanta professionalità. Durante la serata, presentata dal noto showman Enzo Costanza accompagnato dalla modella ed influencer Annabella Prisco, si alterneranno diversi momenti di spettacolo e tante sorprese. Tra gruppi musicali, sfilate ed esibizioni si darà vita ad un vero e proprio show, di classe e divertimento, che proietterà i futuri sposi ad immaginare quello che sarà il loro Grande Giorno.

L'evento è organizzato da SposIn Campania in collaborazione con la luxury location Puntaromana, ed è totalmente gratuito ma su invito.

“The best of SposIn Campania”, i vincitori delle categorie e le province

Musica: FERDI BAIRAMI VIOLINISTA (Napoli); Fotografo: GIUSEPPE ANNUNZIATA PHOTOGRAPHER (Napoli); Wedding Cake: ANTONIO VENTIERI CAKE DESIGN (Salerno); Wedding Planner: SERENDIPITY DI SARA TROCCIOLA (Caserta); Hairstyle: BEYOUTY LOOKMAKER (Salerno); Flower Design: LA FIORERIA (Avellino); Animazione e Spettacolo: MAGO BYRON (Salerno); Banqueting: MAGGIO BANQUETING (Napoli); Idee Creative: STEFANO IODICE ART (Napoli); Noleggio: MAGGIOLINO WEDDING STORE (Salerno); Abiti da sposa: ATELIER PANTHEON (Avellino); Bomboniere: CREAZIONI CHIC (Avellino); Location: VILLA SCALERA (Napoli); Abiti da sposo: LORENZ CERIMONIA (Avellino); Partecipazioni e gadget: GRAPHIC DESIGN EVENTS (Napoli); Make up: VALENTINA SHINE MAKE UP (Avellino) e PAOLA SCAFURI MAKE UP (Salerno); Viaggi di nozze: CUPIDO VIAGGI (Salerno); Fedi & Gioielli: ESPOSITO GIOIELLI (Salerno); Pre Wedding: IL BIKINI (Napoli); Post wedding: ACQUA PETRA RESORT E SPA (Benevento); Eventi: IL CALENDARIO DELLE SPOSE (Napoli).