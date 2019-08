Notte di San Lorenzo a Capodimonte tra arte, stelle e musica

Naso all’insù a Capodimonte per scrutare le stelle cadenti nella Notte di San Lorenzo il 10 agosto 2019.

Chi resta in città ha un’occasione imperdibile per trascorrere un sabato all’insegna della cultura e della musica.

A partire della ore 19.30 e fino alle ore 22.30 (con chiusura biglietteria alle ore 21.30), il Museo sarà aperto in via straordinaria al prezzo simbolico di 1 euro.

I visitatori potranno ammirare le preziose collezioni e le mostre in corso: al secondo piano Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere (fino al 30 settembre 2019), Jan Fabre. Oro Rosso (fino al 15 settembre 2019) e al primo piano Canova, un restauro in mostra (30 settembre 2019).

Sul Belvedere di Capodimonte, invece, spazio alla musica con il concerto di Canzoni Napoletane a lume di candela a partire dalle ore 21.00.

Un recital di canzoni napoletane a cura del Petite Ensemble MusiCapodimonte formato da Edo Puccini (chitarra), Vittorio Cataldi (fisarmonica) e Aurora Giglio (voce).

Elementi scenici di Bruno De Luca. I partecipanti godranno del panorama della Napoli notturna, nella suggestiva atmosfera di un concerto illuminato da candele ecocompatibili al led e avranno modo di ascoltare, quasi in acustica, le intramontabili melodie delle canzoni classiche napoletane, che hanno resa famosa Napoli in tutto il mondo.

Partecipazione libera e gratuita.

Il pubblico è invitato a portarsi un telo da casa per sedersi sui prati.