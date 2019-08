Notte di San Lorenzo 2019: dove guardare le stelle cadenti a Napoli e dintorni

Agosto porta con sé una delle notti più attese e spettacolari dell'anno, quella di San Lorenzo, con le sue stelle cadenti. Sebbene il picco del transito delle Perseidi si collochi tra l'11 e il 13 agosto, la tradizione vuole che sia il 10 agosto l'appuntamento con i “desideri” da esprimere con lo sguardo rivolto verso il cielo. La leggenda, infatti, narra che le scie siano “lacrime” di San Lorenzo, martirizzato sui carboni ardenti il 10 agosto del 258, a 33 anni.

Per osservare le stelle cadenti in condizioni ottimali è necessario scegliere un luogo buio e ovviamente sperare in condizioni di cielo sereno e limpido.

Numerosi gli eventi che si rinnovano in nome delle stelle cadenti in città e in provincia, ecco qualche suggerimento su come trascorrere questa magica notte:

- Il Museo di Capodimonte apre eccezionalmente le sue porte di sera, con biglietto d'ingresso a 1 euro (a partire dalle 19.30). Un'ottima occasione non solo per visitare le collezioni e le mostre attualmente in esposizione nello splendido sito museale, ma anche per ammirare le stelle cadenti dal magico belvedere del Real Bosco

- Relax, benessere e una degustazioni di vini accompagneranno l’osservazione delle stelle cadenti al Parco delle Terme di Agnano dove si svolgerà l’evento ‘Stelle e Bollicine’. Gli ospiti potranno utilizzare le piscine termali, la piscina di acqua dolce, la sauna. In programma anche la musica live di Francesco Pezzella al sax e Paola D'Ambrosio al violino e la possibilità di cenare a lume di candela.

- Torna l'appuntamento con il San Lorenzo Beach Party al Bagno Sirena di Posillipo, promosso con Kayak Napoli. In programma escursioni in kayak per ammirare le stelle dal mare, ma anche panino e bibita accompagnati da Dj set

- Al Parco Cerillo di Bacoli, in programma un suggestivo picnic sotto le stelle, accompagnato da musica popolare con il concerto de "Le Figliole"

- Nell'affascinante scenario del Lago D’Averno, invece, ‘Itinerari Storici Alchemici a Napoli’ propone un’escursione accompagnati da un esperto in astrologia e astronomia che condurrà i visitatori nel cuore delle leggende, dei miti e ritualità esoteriche antiche che si dedicavano alle stelle cadenti in queste notti. Info e prenotazioni 320 6875887

- Interessante anche la proposta di Vivere Napoli, che organizza una visita guidata con aperitivo e musica dal vivo sotto le stelle in una location unica, la Casina Vanvitelliana, situata su un’isoletta del Lago Fusaro, un gioiello settecentesco, avvolto da un’atmosfera affascinate suggestiva che regala sensazioni uniche ed irripetibili