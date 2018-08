Candele, fate, fiabe e stelle cadenti: Notte di San Lorenzo al Panorma beach Club

Uno sciame di stelle nelle notti dal 10 all 11 agosto attraversano il cielo notturno. Per l'occasione, al Panorama Beach Club di Bacoli torna la festa all'estate con uno spettacolo magico: la notte delle candele in cui appariranno come per magia le fate e il fauno Oberon e ci coinvolgeranno tra musica e poesia nelle loro intricate storie d'amore.

Liberamente tratto da Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespear. Sabato 11 Agosto ore 21 spettacolo con aperitivo di benvenuto e dopo tutti a ballare sulla spiaggia sotto le stelle con il Dj Andrea Cimmino.

Verrete accolti sulla spiaggia con un aperitivo di benvenuto e poi travolti nella favola con le nostre fate. Una sorpresa finale coinvolgerà gli invitati spegneremo tutte le luci e accenderemo il fuoco dell'estate, con una musica fiabesca in sottofondo osserveremo il cielo notturno mentre le nostre fate si muoveranno tra il pubblico. Tutti esprimeranno un desiderio e alle persone che per prime vedranno una stella cadente le fate regaleranno "una sorpresa magica" come simbolo per la realizzazione del desiderio espresso alle stelle. L'ultimo ballo d'estate chiuderà lo spettacolo. La musica poi accompegnarà tutti fino alle 00.30 sulla spiaggia

Prenotazione al 331 491 94 92

Biglietto aperitivo più spettacolo 15 euro (escluso consumazioni al bar della struttura), riduzione under 12 euro 10 ed under 5 anni 5 euro.

Ampio parcheggio antistante la struttura