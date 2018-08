Notte di San Lorenzo con La Famiglia in concerto

Al RenaNera Beach di Torre Annunziata un evento speciale in collaborazione con Musicology per la Notte di San Lorenzo: La Famiglia (full band) in concerto

Il live si inserisce nell'ambito della rassegna “Onde Sonore”. Un laboratorio di idee, contenuti , progetti e di confronti con le varie realtà del territorio.

INE UP

- LA FAMIGLIA FULL BAND

- Alberto Polo

- DJ Simi

- Shaone

BAND

- Salvatore Rainone (batteria)

- Lorenzo Scaperrotta (basso)

- Diego Leanza (chitarre)

- Fabio Di Bartolomeo (keyboard)

AFTER SHOW & OPEN

- Fame Selecta

- TheMenty

INFO:

3314550871 - 3384116030

MODALITA' INGRESSO:

5€ entro le 22.30 a seguire 7€.