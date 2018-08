Notte di San Lorenzo 2018: dove guardare le stelle cadenti a Napoli e dintorni

Agosto porta con sè una delle notti più attese e spettacolari dell'anno, quella di San Lorenzo, con le sue stelle cadenti. Sebbene il picco del transito delle Perseidi si collochi tra il 12 ed il 13 agosto, la tradizione vuole che sia il 10 agosto l'appuntamento con i “desideri” da esprimere con lo sguardo rivolto verso il cielo. La leggenda, infatti, narra che le scie siano “lacrime” di San Lorenzo, martirizzato sui carboni ardenti il 10 agosto del 258, a 33 anni.

Per osservare le stelle cadenti in condizioni ottimali è necessario scegliere un luogo buio e ovviamente sperare in condizioni di cielo sereno e limpido.

Numerosi gli eventi che si rinnovano in nome delle stelle cadenti in città e in provincia, ecco qualche suggerimento su come strascorrere questa magica notte:

- In piazza del Plebiscito ci sarà l'Unione astrofili napoletani a illustrare il fenomeno scientifico attraverso l'osservazione ai telescopi, il tutto a seguire l'ormai tradizionale manifestazione “Mandolini sotto le stelle” che inizierà alle 21. L'ingresso è gratuito

SCOPRI GLI ALTRI APPUNTAMENTI --->