Notte delle Lanterne dei desideri: Magie d'Estate all'Averno

Domenica 1 e sabato 7 settembre , speciale appuntamento con "La Notte delle Lanterne dei Desideri. Magie d'Estate al Lago d'Averno", promossa dalle associazioni Itinerari storici Alchemici nelle vie di Napoli e Templari a Napoli alchimia, esoterismo, architettura e storia.

"La Notte delle Lanterne - spiegano gli organizzatori della speciale escursione sul lago d'Averno - è una festa magica in cui secondo la tradizioni nelle notti di San Giovanni e nelle successive notti dal Solstizio d'Estate sia più facile che i desideri si avverino.

Gli orientali credono che le lanterne accese in questa notte e appese agli alberi siano da guida per gli spiriti della natura che dal cielo giungono sulla terra per esaudire i desideri degli uomini.

Sotto ogni lanterna i partecipanti attaccano un biglietto con il desiderio che in questa magica notte si esaudirà.

Per concludere nel bosco compiremo il magico rito del piombo di San Giovanni. Si narra, infatti, che durante la notte delle lanterne, la dea del cielo si sia commossa leggendo i desideri degli uomini, e li abbia così esauditi tutti.

Partiremo dalle sponde del lago immergendoci oltre che nei miti esoterici del lago d'Averno anche nella storia dei miti e dei riti orientali che si svolgono in questa magica notte.Le dee del cielo giapponese e i simboli dell'aria e del fuoco nell'alchimia cinese. Giunti nella piccola radura del bosco una magnifica vista ci appare nella notte. Tante piccole lanterne sospese tra gli alberi con piccole lucine a led (a batteria create per i campeggi) con attaccati i biglietti del cielo.

Giunti nella radura ognuno riceverà una piccola lanterna di carta e "il biglietto del cielo" su cui scriverà un suo desiderio la lanterna dovrà poi essere sospesa ad un ramo di un'albero, così che La dea del Cielo potrà vedere nel buio il desiderio

Tutti i partecipanti verranno poi coinvolti nello scioglimento del piombo di San Giovanni, secondo la tradizione la forma che assumerà il piombo sarà la risposta alla domanda fatta dal richiedente. Dopo aver fuso il piombo la magia del solstizio sarà compiuta e raccoglierà la lanterna con il suo desiderio che aveva sospeso all'albero e la porterà con sè,certi che il desiderio si avvererà."

Contributo Visita guidata con lanterna dei desideri e biglietto del cielo 12 euro

prenotazione obbligatoria al 320 6875887

Appuntamento ore 20 altezza ristorante Caronte in Via Lago d'Averno

Le lanterne sono in carta di riso e le lucine all'interno a led (create per i campeggi)