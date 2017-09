Notte Europea dei Ricercatori 2017 alla stazione "Municipio" della Metro

La sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini", gli istituti SPIN e ISASI del CNR e dell'Ufficio Territoriale Istat della Campania, incontreranno la città di Napoli in occasione della "Notte Europea dei Ricercatori 2017" presso la stazione ANM della linea 1 "Municipio", il 29 settembre 2017 dalle ore 16.30 alle ore 22.00.

Saranno presenti ricercatori che presenteranno le loro attività di ricerca con componenti e modelli di rivelatori ed esperimenti attraverso postazioni interattive.

In particolare, sarenno presenti le seguenti aree espositive:



Onde gravitazionali: sarà presente un modello funzionante in scala dell' interferometro dell'esperimento VIRGO, e che permetterà di comprendere interattivamente il meccanismo di rivelazione delle onde gravitazionali.



Osservazione dei neutrini: attraverso una postazione di realtà virtuale sarà possibile effettuare una escursione sottomarina e visitare i moduli del rivelatore sottomarino KM3Net.



Raggi cosmici: un rivelatore permetterà in tempo reale di osservare le tracce dei raggi cosmici, e verrà presentata anche una dimostrazione dell'applicazione dei raggi cosmici alla radiografia di strutture sotteranee o geologiche con i muoni.

Film sottili per la micro e nano-elettronica:una postazione permetterà di conoscere da vicino come sono realizzati i moderni dispositivi di film sottili, ispezionando alcuni campioni con un microscopio da tavolo.



La statistica: l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) proporrà sia alcuni giochi interattivi che permetteranno di costruire la propria piramide alimentare individuale, e alcuni giochi veloci incentrati sulla probabilità, sia la partecipazione a un quiz interattivo che permetterà di scoprire le probabilità di appartenere alle tipologie familiari definite nel Rapporto Annuale ISTAT 2017.



Diffrazione e olografia: l'istituto ISASI del CNR mostrerà due aspetti della luce: un fenomeno ed una tecnologia. Il primo è la diffrazione, un fenomeno associato alla deviazione della luce quando incontra un ostacolo. La seconda, l'olografia, è oggigiorno una delle tecniche ottiche più diffuse al mondo per la memorizzazione delle informazioni e per la ricostruzione delle immagini.







Per altre informazioni: https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=13908