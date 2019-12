Notte di Stelle: a Mugnano un grande evento benefico

Si alzerà domani sera (18 dicembre) alle 20.30, il sipario sulla prima edizione della ‘Notte di Stelle’, l’evento di beneficenza dedicato alla fondazione ‘A Voce d’e creature onlus’ di Don Luigi Merola.

L’intero incasso della serata presentata da Michele Chianese e da Teresanna Pugliese sarà completamente devoluto alla fondazione. Parterre di tutto rispetto per questa iniziativa di beneficenza che si terrà nel teatro comunale di Mugnano. Ci saranno lo showman Francesco Cicchella; la cantautrice e musicista Claudia Megrè; il ballerino e comico Tony Figo; il sassofonista Ernesto Dolvi; la cantante Lorella La Bruna e ci sarà lo show di Annabella Fire Show.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Mugnano e la collaborazione dell’Associazione Augurabile.

“E’ un motivo di immenso orgoglio per me e per la nostra comunità ospitare un così importante evento di beneficenza – ha detto l’organizzatore Michele Chianese – perché porteremo al teatro decine di bambini, visto il grande riscontro che abbiamo avuto anche dalle scuole della città di Mugnano. Tutto l’incasso sarà devoluto in beneficenza, e questo nostro piccolo gesto servirà per regalare un sorriso a coloro che purtroppo non potranno godersi questo Natale con la gioia di chi vive in serenità. La solidarietà è la forma più importante di aiuto al prossimo, e saremo sempre al fianco dei più deboli”.

“Siamo onorati di ospitare questo straordinario spettacolo a scopo benefico che andrà a sostenere un’associazione, quella di Don Luigi Merola, che fa un grandissimo lavoro con i ragazzi a rischio – dice il sindaco Luigi Sarnataro -. Come Amministrazione siamo sempre pronti a patrocinare eventi improntati sulla condivisione e solidarietà. Sarà anche l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale e un Anno Nuovo ricco di soddisfazioni e serenità”.

“Sostenere la nostra fondazione significa amare i bambini di Napoli che hanno detto no alla “paranza della camorra” – dice invece Don Luigi Merola - e hanno scelto loro con l’aiuto di educatori di crescere sani nei valori della legalità. Perché nessun bambino nasce delinquente”. La Fondazione lavora da anni nel quartiere Arenaccia-Poggioreale e raccoglie minori di tutti i quartieri limitrofi. La Fondazione si impegna ad evitare la dispersione scolastica dei ragazzi, puntando tanto sull’aggregazione e l’integrazione culturale e soprattutto lavora sulla collocazione occupazionale dei giovani.