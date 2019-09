Notte di Stelle 2019, evento di beneficenza a sostegno del progetto Sogni d'Oro del Santobono

Lunedì 9 settembre 2019 sarà ancora una volta Notte di Stelle. L’appuntamento per partecipare all’evento di beneficenza ideato da Scatti di Gusto è al Castello di Lettere (NA) a partire dalle ore 20.

Questa nuova puntata della manifestazione che coniuga cibo, cultura e solidarietà si svolgerà sul palcoscenico del castello della cittadina arroccata sui Monti Lattari nel Parco regionale di cui fa parte. Le antiche vestigia e il panorama della parte meridionale del Golfo di Napoli faranno da scenario al drappello di chef, pizzaioli, artigiani del gusto e vignaioli che allestiranno i percorsi del gusto.

Obiettivo di Notte di Stelle è sostenere con le donazioni degli appassionati delle cose buone il progetto Sogni d’Oro che renderà i reparti di neurochirurgia e day surgery dell’ospedale Santobono Pausilipon allegri, colorati e adatti ad accogliere bambini.

La scelta ricade sul Castello di Lettere per la sua posizione dominante, a un passo dalle stelle e sospeso tra il Golfo di Napoli e i contrafforti della Penisola Sorrentina che lo lambiscono in questo giacimento di bontà gastronomiche.

Saranno le stelle degli chef, dei pizzaioli, degli artigiani del gusto e dei partecipanti ad accendere la speranza come già è stato fatto in passato.

I percorsi del gusto, i piatti, le pizze e le altre specialità

L’area archeologica del Castello di Lettere e della Cattedrale è stata divisa in 5 settori.

A. La Fortezza della Pizza

B. La Passeggiata del Gusto

C. La Cattedrale delle Stelle

D. La Piazza d’Armi

E. La Terrazza delle Dolcezze

L’ingresso a Notte di Stelle avviene con una donazione minima consigliata di 50 € (30 € per gli Under 30) con un bonifico, un versamento sulla piattaforma Metoo o con l’acquisto di un biglietto all’ingresso (tutte le info nel paragrafo dedicato).



A. La Fortezza della Pizza

Cinque forni a legna sono stati allestiti eccezionalmente nella zona che si allunga nello spazio un tempo occupato dal fossato e di accesso al mastio. È questo il regno della pizza il cui accesso è segnato dalla Torre del Grano, che guarda a sud, e l’ingresso a Notte di Stelle che ospita il primo forno per un benvenuto di pizza. I Campioni della Pizza Napoletana Tradizionale e Contemporanea prepareranno le classiche Margherita e Marinara e una pizza speciale.

B. La Passeggiata del Gusto

La torre più alta del Castello di Lettere segna l’inizio del percorso che si allunga verso la Cattedrale e dà accesso alla passerella con lo spettacolare panorama. I Campioni del pesce fresco, della carne, delle specialità cilentane e dei piatti orientali sono i protagonisti di questa area.

C. La Cattedrale delle Stelle

Stelle e stelle. Nello spazio dell’antica cattedrale sono allestiti i banchi di degustazione degli chef alla guida delle cucine che hanno ottenuto la stella Michelin.

D. La Piazza d’Armi

La piazza del Castello protetta dalle quattro torri e aperta sull’incredibile panorama accoglie i Campioni della Pizza Fritta che proporranno le classiche e le speciali insieme agli artigiani della carne e dei salumi e agli chef con i piatti che omaggiano la cucina partenopea e campana. Potrete solo esclamare “Siamo fritti” oppure “Tutti alle posate”. O meravigliarvi della vista sotto il cielo stellato.

E. La Terrazza delle Dolcezze

Gran finale con la chiusura dei dolci e dei gelati degli artigiani che sono i Campioni della pasticceria e delle coccole partenopee e campane. Gli ospiti li assaggeranno guardando un altro scorcio di panorama sul Golfo di Napoli. E a chiudere, il caffè della torrefazione che è salita alla ribalta della cronaca con il servizio sugli Specialty Coffe di Report.

Come partecipare a Notte di Stelle

Per partecipare a Notte di Stelle è sufficiente effettuare una donazione minima consigliata di 50 € a persona (30 € per gli Under 30) entro giovedì 5 settembre con un bonifico bancario in favore dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus sul conto corrente Banca Prossima IBAN: IT53L0335901600100000103988A, oppure direttamente sulla piattaforma Metoo con carta di credito, anche fino a lunedì 9 settembre mattina. Nella causale del bonifico della donazione dovrà essere specificato “partecipazione a Notte di Stelle”. Per l’accesso sarà necessario esibire la ricevuta del bonifico.

Sarà anche possibile effettuare la donazione direttamente sul posto al Castello di Lettere nelle mani dei volontari dell’Università delle Tradizioni che si occuperanno di girare il ricavato all’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono.

Tutte le "Donazioni tracciate" ossia eseguite tramite bonifico bancario e tramite carta di credito direttamente su questo sito, - rilasciando i propri dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale indirizzo email), - saranno seguite da una ricevuta di donazione che è fiscalmente deducibile e detraibile come da norme vigenti in materia di erogazioni liberali alle onlus. Tutte le informazioni rilasciate sono tutelate dalla normativa vigente in materia di privacy. Per quanto riguarda le donazioni in contanti che saranno effettuate direttamente sul posto, sarà rilasciata una ricevuta ma, come da norma vigente, non potranno usufruire delle agevolazioni fiscali.

Tutti gli Amici di Notte di Stelle

Notte di Stelle è resa possibile dalla partecipazione di Amiche e Amici che la sostengono. Chef, pizzaioli, artigiani, cantine di cui avete letto negli elenchi con le loro specialità.

L’organizzazione è a cura della Università delle Tradizioni e della Pro Loco e del Comune di Lettere.

L’aiuto è stato offerto da Mulino Caputo, Latteria Sorrentina, Smaf, Torrente, Olitalia, Ferrarelle, Il Re della Pasta, Fontanella, Pavin Group e AIS Penisola Sorrentina.

E il supporto operativo di Carmine Daniello, Mario Baldi, Alfonso Del Sorbo e Carmine Todisco.