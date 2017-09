La Notte di San Giuliano tra musica, divertimento e degustazioni

Sono passati 395 anni dal 1622, anno della prima festa in onore di San Giuliano Martire, Santo protettore della città. In occasione della festa patronale di Giugliano in Campania, quest'anno ritorna, il 16 settembre, l'appuntamento serale "La Notte di San Giuliano" dedicato alla musica e al divertimento.

Grazie alla collaborazione con Liberal - associazione culturale sportiva dilettantistica, Coigiass, Confesercenti Giugliano, Coldiretti e Campagna Amica, il centro storico della città, tra Piazza Annunziata e Piazza Matteotti, sarà animato da artisti di strada, esibizioni musicali, mercatini artigianali, stand agricoli ed enogastronomici, in attesa dell'arrivo del carro di San Giuliano previsto per le 22:30.

Sarà un momento di aggregazione e speranza per concludere i solenni festeggiamenti organizzati in onore del Santo Patrono che dureranno dal 9 al 16 settembre 2017.