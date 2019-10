“Notte di Note Show”: lo spettacolo a servizio della solidarietà

Si terrà il 9 novembre prossimo a partire dalle ore 20,00 presso il Teatro Italia di Acerra (Na), l’evento “Notte di Note Show” lo spettacolo di beneficenza per gli ammalati di leucemia ideato dal Professore d’Orchestra Carmine Caiazzo giunto alla sua IX edizione. Per l’occasione molti gli ospiti internazionali, che hanno già confermato la loro presenza per questa nobile causa, tra i quali: la cantante Silvia Mezzanotte, il cantante e compositore jazz Ronnie Jones, il cantautore e compositore Marco Ligabue, la cantante soul Sonia Addario, il vincitore della prima edizione del programma Mediaset “All Together Now” Gregorio Rega, il vocal coach dei big della canzone italiana Giancarlo Genise, Ilenia Carfora, Anna Carfora, il giovane attore e cantante Michele Carfora, Raffaele Giorgio, Antonino Buscemi, Maria Magdalena Milczarek, Vittoria Leanza, Cristina Vastola, il tenore Gennaro Monè Pedagno e Antonio Caiazzo.

Alla conduzione della serata la splendida Marilena Allocca attrice teatrale e cantante, che recentemente abbiamo potuto ammirare anche come interprete del brano “Testarda” di cui ha realizzato anche il videoclip prodotto dalla casa discografica e cinematografica “Mediterraneacinema” di cui Carmine Caiazzo ne è il Presidente. La serata musicale vedrà la partecipazione dell’Orchestra Ritmico-Sinfonica Mediterranea’ che sarà diretta dai Maestri Carmine Caiazzo ed Ernesto Sparago. La regia invece è stata affidata a Gianfranco Marchese, la direzione artistica è a cura di Cira Ciaravola, quella esecutiva sarà a cura della Mediterranea produzioni e a Gianni Luciano sarà affidata invece la direzione della fotografia. Quando la solidarieta’, si accompagna con un sorriso è più facile infondere nel cuore di chi la riceve, la speranza di una vita migliore, dignitosa e sana per tutti.

Chiunque volesse può donare con Conto PAYPAL associazioneonlus5stars@gmail.com; con Coordinate bancarie 5 Stars Associazione

