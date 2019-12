Il pianista Danise live a Piazza San Domenico per la Notte d'Arte

Sabato 14 dicembre 2019, a Napoli, si celebrerà la settima edizione della Notte d’Arte, un format ideato e promosso dalla Seconda Municipalità, dedicato alla valorizzazione culturale e sociale della città, attraverso un appuntamento unico nel suo genere.

La distruzione di tutti i muri è il tema scelto per il 2019: abbatterli per annullare le distanze, le differenze e le discriminazioni, per raggiungere una totale inclusione.

L’organizzazione di "Break Napoli", settima edizione della Notte d’arte, è a cura della Seconda Municipalità e di Marino D’Angelo, presidente dell’Associazione “Abili Oltre” e capofila della RTI con “First Social Life”, la direzione artistica è affidata all’attore, regista e autore napoletano Gianfranco Gallo.

Tre anime e un progetto complesso che si uniscono per un obiettivo comune.

Il 14 dicembre, alle ore 22:00, ci sarà il concerto del pianista Danise a Piazza San Domenico a maggiore.