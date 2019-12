Notte d'Arte, spettacolo e musica in piazza del Gesù

Dopo essere stato improvvisamente annullato per questioni amministrative, il concerto previsto in piazza del Gesù per la Notte d'Arte del 14 dicembre, si terrà venerdì 3 gennaio.

Sul palco:

Gianfranco Gallo | Andrea Sannino | Enzo Savastano | Gianni Lamagna | Marco Zurzolo | Capone & BungtBangt | Antonio Maiello | Loredana Daniele | Fabrizio e Aurelio Fierro jr| Luisa Farina | Giovanni Block | Oriana Lippa | Kafka Sui Pattini | Ventinove e Trenta | SesèMamà | ScalzaBanda | Danise | Just Sound | Roberta Tondelli - Arya | VoxInside | Maharina | Antonio Spenillo | Mariano Bellopede | Alessia Moio | Daniela Fiorentino | Antonio Della Ragione | Mariano Lieto | Lorenzo Girotti

intervengono:

Antonella Prisco | Patrizia Di Martino | Bianca Gallo | Marianna Robustelli

Francesco Di Leva | Elvis Esposito | Vincenzo Pirozzi | Ivan Castiglione

presentano:

Nunzia Marciano | Gaetano Gaudiero | Rosaria De Cicco

Direzione Artistica:

Gianfranco Gallo