Notte d'Arte 2017 al Centro Storico di Napoli: spettacoli, musica e musei aperti

Nel Centro storico, il 16 dicembre dal pomeriggio fino a notte fonda, la Notte d'Arte 2017 - Racconti, favole e leggende.

Il tema di questa edizione, in linea con il tema scelto per il Natale, sarà la Fantasia che vive in leggende e storie antiche, racconti, miti e tradizioni, con le storie tipiche delle fiabe, i personaggi esistiti o inventati che da secoli accompagnano il popolo napoletano e le sue credenze nella dimensione onirica della città.

Una notte di festa con musica e spettacoli. Saranno aperti i maggiori poli museali, le scuole storiche e le chiese.