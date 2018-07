La Notte delle Candele nella spiaggia delle fate: festa d'estate al Panorama Beach

Il 4 agosto dalle 21.30, con "La notte delle Candele nella spiaggia delle fate" è festa d'estate al Panorama Beach Club di Bacoli.

Un evento che vi condurrà per una sera in una favola in riva al Mare. Un evento di L. Miriello con il Museo del Sottosuolo e il Panorama Beach club di Bacoli.

La notte sulla spiaggia illuminata da tante candele con le luci della costa dell'sola d'Ischia come sfondo, le fate appariranno come un sogno tra favola e realtà. Lo spettacolo è liberamente tratto dalla commedia di Shaekspear "Sogno di una notte di mezza estate".

Per vivere insieme una favola antica, quella dei cerchi fatati e la loro notte delle candele. Dopo l'aperitivo di benvenuto i partecipanti verranno condotti in spiaggia dove nei cerchi di candele assisteranno allo spettacolo delle notte delle candele e la loro festa dell'estate. I quattro personaggi protagonisti della favola, Titania regina delle fate di Ameral, Oberon il loro re e fatina Falena e la Ninfa Ipazia. La leggenda narra che le fate di Ameral nacquero da una goccia di rugiada sciolta ai primi raggi del sole,la rugiada cadde nei fiori facendo nascere una piccola fata. Alcune notti le fate accendono le candele vicino al mare per far rinascere la luce nell'oscurità. Magiche apparizioni si alterneranno al racconto di Oberon re delle fate, per lui danzerà alla luna la ninfa Ipazia mentre nei cerchi delle candele troveremo Titania e la fata Falena che ci trasporteranno nelle loro vicende d'amore e di magia. Ma la magia della notte avrà il suo epilogo quando Oberon sceglierà tra i presenti coloro che potranno attraverso la veggenza del fuoco ottenere una risposta sul loro futuro dalle fate. I prescelti verranno condotti nel cerchio dove si compirà l'antico rito dello scioglimento del piombo i prescelti potranno avere risposte sul loro futuro. Fatta la domanda Oberon e le fate scioglieranno il piombo fuso per poi gettarlo nell'acqua e la forma che assumerà sarà la risposta alla domanda formulata.

La serata si concluderà con free musica per festeggiare l'estate in riva al mare.

Lo spettacolo con aperitivo di benvenuto avrà la durata di un paio d'ore a seguire musica.

Prenotazione al 328 011 50 44

Biglietto aperitivo più spettacolo 15 euro (escluso consumazioni al bar della struttura).

Ampio parcheggio antistante la struttura.