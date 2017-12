Notte bianca a Roccarainola con lo Street Food Revolution 2.0

Manca, ormai, davvero poco ad uno degli eventi più attesi dell’anno: lo “Street Food Revolution 2.0”, organizzato in occasione della notte bianca per il prossimo 22 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in piazza San Giovanni Battista a Roccarainola (NA). Il cibo di strada e la notte bianca stessa la faranno da padroni in questa straordinaria manifestazione, la quale sarà un’occasione di incontro tra “street fooder”, artigiani, artisti e hobbisti provenienti da tutta la Campania.



L’evento, organizzato dal Direttore editoriale di “StreetNews.it” Davide Napoletano, dell’Associazione del quotidiano online stesso, in collaborazione con Vincenzo Maio e la sua agenzia “Wake up Animazione”, e con il patrocinio del Comune Di Roccarainola, intende stupire l’intera popolazione, offrendo una risposta gastronomica pratica, conveniente e di qualità. Il tutto accompagnato da un’atmosfera natalizia suggestiva, che sarà il tocco di classe per fornire un’ulteriore novità nell’agro-nolano.



Lo “Streer Food Revolution 2.0” sarà in grado di rivoluzionare la tua giornata in arte, gusto e cultura di strada: oltre allo street food già citato, ci penseranno gli stand dello “street art”, dell’artigianato, dell’oggettistica e dell’abbigliamento, a cui faranno da cornice la musica live, l’animazione e i mercatini di Natale. Sarà una notte bianca con espositori selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. All’interno del “villaggio” che verrà allestito nella piazza, si potranno gustare i classici dello street food: a partire dalla grigliata di carne, per poi arrivare al panino fritto e all’amata pizza. Ricette semplici, autentiche, che sono legate alla tradizione ma con un’apertura all’innovazione e alla sperimentazione, attingendo alle linee di alta gamma del prodotto made in Italy.



La serata sarà presentata dal veterano locale Maurizio Viviani, nonché Coordinatore di Redazione di “StreetNews.it”, che avrà il compito di far alternare i vari momenti di spettacolo adatti sia ai gusti dei bambini che degli adulti, in cui saranno protagonisti tanti artisti di strada, ospiti a sorpresa e ci sarà anche il concerto del cantautore napoletano, Frank Tellina. Un altro momento dell’evento sarà dedicato al sorteggio “Merry Christmas”, in cui verranno estratti i tre biglietti vincenti con i tre premi previsti in palio: 1°premio = un televisore 32”; 2° premio = un tablet; 3° premio = una tuta SSC Napoli.



Un grande ruolo verrà riservato alla redazione di “StreetNews.it”, la quale si occuperà di scattare le foto ricordo della serata, di realizzare magnetici video e originali interviste live, a cui poi seguirà anche un altro articolo post eventum. Il tutto curato nei minimi particolari dalla direzione artistica di Davide Napoletano Event e Management. Per l’occasione, si è riuscita a creare una partnership con “Radio Punto Nuovo”, che si occuperà di divulgare l’andamento di questa grande festa a cui tutta la popolazione dell’agro-nolano è invitata a partecipare.