All'Augusteo Notte Bianca con Sal Da Vinci

Grandissimo successo per Sal Da Vinci in scena all'Augusteo con "Italiano di Napoli" (regia Alessandro Siani). Lo spettacolo, in replica fino al 15 gennaio, è già completamente sold out.

Per questo motivo, il Teatro annunciamo la speciale "notte bianca con Sal Da Vinci", una replica speciale che si terrà alle ore 23:55 di sabato 14 gennaio.