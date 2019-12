Torna la Notte Bianca alla Sanità: musica, visite guidate e tanti eventi gratuiti

Torna la Notte Bianca alla Sanità. Domenica 5 Gennaio il Rione Sanità torna in festa con musica e divertimento che animeranno le vie del quartiere per l'ultimo appuntamento della rassegna Voglia 'E Turnà, organizzata dal Comune di Napoli.

Ecco il programma previsto:

MAIN STAGE (P.zza Sanità)

Ciccio Merolla

Greg Rega

Fabiana Martone

Sabba

Aurelio Fierro jr

PeppOh & BabeBand

Luciano Caldore

SUD58 (direttamente da Made in Sud)

Francesco Boccia

Ida Rendano

Plug

Baloo

Lava 'e Sound

Marika Cecere FB Page

Saint

DT1

Vittorio Neves

J-Queen

Alessia Moio

Romeo Barbaro OfficialFan page

Umberto Del Prete

PakyG

Priore

B’N’Beat

PJ Gionson

Presentano: Gianni Simioli, Rosanna Iannacone, Franco Simeri, Marco Critelli, Mary Boccia, Enzo D'Aniello, MARIO PELLICCIA.

Antica Cantina Sepe presenta lo STAGE VERGINI

Bagarija Orkestar

La Gran Bacan

Aralim

Zingarina & Dario Carandente

Robij Ape

Antonio Colursi

VISITE GUIDATE BORGO VERGINI

▪ Acquedotto Augusteo del Serino - Via Arena Sanità 5

Visita all'Acquedotto romano di epoca augustea e alla mostra SOLIDI di Ciop&Kaf.

Visite guidate negli orari 18.00; 19.00; 20.00

Contributo associativo di 5€

Organizzazione: Associazione VerginiSanità

Info e prenotazioni: Whatsapp 340/70 31 630 - associazioneverginisanita@gmail.com

https://www.facebook.com/verginisanita/

www.verginisanita.it

▪ Ipogeo dei Togati - Via Santa Maria Antesaecula 129

Due turni di visita: alle ore 18:00 e alle 20:00.

La visita avrà una durata di circa 1 ora, contributo associativo previsto è pari a 5€.

Organizzazione: Associazione Celanapoli

Per informazioni e prenotazioni: 347/559 72 31

▪ Cappella delle Reliquie e Chiesa di San Vincenzo de' Paoli -Complesso Monumentale Vincenziano

Contributo di 3€.

Visita alla Mostra su Leonardo da Vinci, contributo di 6 euro.

Dalle ore 18 alle 20,30

Organizzazione: Associazione Getta La Rete

▪ Chiesa di S. Maria della Misericordia ai Vergini - Via Vergini 1

Ore 18:00: visita storico-artistica e architettonica al complesso di S. Maria della Misericordia ai Vergini

Durata visita 60 minuti.

A seguire, alle ore 19:00 - 20:00

Apertura del laboratorio musicale per i più piccoli guidato dal maestro Michele Montefusco

Posti limitati, la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. Previsto un contributo associativo.

Info e prenotazioni: info@smmave.it

I contributi raccolti saranno interamente impiegati per sostenere le attività di recupero e valorizzazione della chiesa di S. Maria della Misericordia ai Vergini e le attività artistico-educative.

Organizzazione: SMMAVE Centro per l'Arte Contemporanea

Media partner ufficiale: Radio Marte

Ingresso totalmente gratuito

Con il patrocinio di Fondazione di Comunità San Gennaro