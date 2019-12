Marigliano, si accendono "le vie dei colori" per la Notte Bianca del Natale

Sabato 14 dicembre Marigliano accoglierà la prima Notte Bianca dal titolo “Le vie dei colori”, una iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con i commercianti della città e l’associazione M.I.A. Confcommercio, e con la direzione artistica di Antonio Porcelli e la codirezione di Carmen Saccone. Una manifestazione culturale di ampio respiro, realizzata in sinergia con tutte le realtà del territorio comunale, dalle associazioni ai negozianti, dagli artisti ai musicisti, che vuole offrire alla cittadinanza una grande occasione per riscoprire il valore dello stare insieme.

“Le vie dei colori” è pensata come una vera e propria esperienza che punta a valorizzare non solo le tante realtà commerciali della città ma anche e soprattutto i giovani talenti che da anni animano la vita culturale delle nuove generazioni. Numerose le iniziative in programma a partire dalle ore 20, con postazioni musicali e installazioni artistiche collocate lungo le vie della città: in particolare diversi intrecci di musicisti e artisti animeranno ogni angolo del centro, tra Corso Umberto I, via Giannone e Corso Vittorio Emanuele III, per l’occasione completamente pedonalizzate.

Nel dettaglio:

Do & Bons (Piazza Municipio)

Marco Zappalà & Valentina Guerra (Corso Umberto I)

Bass n’ Nes Trio & Simona Giglio (Corso Umberto I)

Rosanna Mennella Quartet & Anita De Vivo (Corso Umberto I)

Studio Zero & Serena Esposito (Corso Umberto I)

7Rewind & Gennaro Patrone (Corso Umberto I)

Calmo & Hanger & Carla Merone (Corso Vittorio Emanuele III)

POV & Pietro Mingione (Corso Vittorio Emanuele III)

DJ SET Chroma: Efrem – PRK - El Gringo - Peppe Ramons - Ugo Crepa in consolle Aaron Vaie e Antonio Conte (Piazza Annunziata)

Luca Notaro Trio & Laura Correale (via Giannone)

In totale dieci postazioni di musica live accompagnate da live painting di generi e stili diversi, per un evento che fonde arte e musica mettendo in evidenza il potenziale artistico dei giovani talenti locali. Inoltre, le attività commerciali saranno pronte ad accogliere nel migliore dei modi tutti i visitatori, proponendo iniziative promozionali e intrattenimento. A completare l’offerta della serata varie proposte enogastronomiche e di street food, pensate dagli esercenti della città per ingolosire i partecipanti e addolcire ed insaporire la passeggiata per lo shopping natalizio. Un’attenzione particolare anche per i bambini grazie alla presenza dell’area giochi e delle postazioni dedicate all’animazione per i più piccoli, che avranno anche l’occasione di incontrare Babbo Natale e gli elfi.

“Questa Notte Bianca si configura come un momento di aggregazione per la comunità, senz’altro provata da questi ultimi mesi difficili in particolare per il commercio. L’impegno dei giovani rappresenta una valore aggiunto per questa iniziativa che ritengo fondamentale per restituire anche alle famiglie il piacere di scendere lungo le strade e vivere insieme agli altri la nostra bella città” dichiara il sindaco Antonio Carpino.

“Questo evento rientra in un programma più generale di eventi per il Natale in città, caratterizzato quest’anno da un calendario vivace e adatto a tutti, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie. Per questo motivo auspico una viva partecipazione della comunità, alla quale ricordo anche il prossimo imperdibile appuntamento con il concerto dei due rapper CoCo e Lele Blade, in programma sabato 21 dicembre in piazza”, queste le parole di Antonella Uras, consigliere con delega a eventi e cultura e protagonista, insieme all’Ufficio Cultura, della proposta culturale del periodo natalizio.

Oltre alle due aree di sosta gratuite situate nelle ex stazioni FF.SS. e Circumvesuviana, rispettivamente in via de Vito e lungo Corso Vittorio Emanuele III, per l’occasione anche una parte dell’area mercato, situata alla fine di via Giannone, a pochi passi dal centro storico, verrà adibita a parcheggio libero. Infine, via de Vito nella sua interezza verrà destinata al parcheggio disabili.