Notte Bianca a Ercolano: tutte le iniziative

6 OTTOBRE NOTTE BIANCA A ERCOLANO



dalle ore 18.00

Laboratori vulcanici per bambini dai 5 anni / Museo Mav / Area J Mav

Street food e artigianato del Mediterraneo. Area giochi bambini / Via IV Novembre 1º e 2º Traversa Mercato



ore 18.30

A tavola con gli antichi romani. Degustazione cibi dell’antica Roma Gruppo archeologico vesuviano / Museo Mav / Space Gallery



ore 19.00

Musica itinerante a cura di Conturband / Via IV Novembre, Corso Italia



ore 19.30

“Invenzione e ricreazione, i mondi di-versi della musica” Concerto di Luigi Caramiello / Pugliano / cortile 167

“Verso il Mito Edith Piaf" Concerto di Francesca Marini con Massimo Masiello / Museo Mav / Auditorium



ore 20.15

Sanitansamble e Coro delle Voci bianche del Teatro San Carlo in concerto / Chiesa di Santa Caterina V. M., Corso Resina



ore 21.00

Antonella Morea in concerto / Pugliano / cortile 122



ore 22.00

Marco Zurzolo 3io in "Intimate concert" / Pugliano / Gradoni S. Maria delle Grazie



EVENTI GRATUITI

__________________________



Per tutta la serata, nello Space Gallery del MAV, sarà possibile visitare la mostra fotografica “BENE, BIS” dedicata a Carmelo Bene con le performance di Lidia Papoto e Federico Polacci.



Inoltre, nel foyer, sarà esposta l’opera “FILM NOIR, L'ÉRUPTION” di Clay Apenouvon.

__________________________



Per tutta la serata ingresso gratuito al Mav



Passeggiate nel sito archeologico - ingresso €2.00 prevendita online su www.ticketone.it

__________________________



museomav.it