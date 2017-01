La Notte della Befana in via Epomeo

Giovedi 5 Gennaio 2017, via Epomeo diventerà per una giornata, un´isola Pedonale dalle ore 14.00 alle ore 23.30 con tantissimi eventi a tema: Animazione per adulti e bambini,sfilate in costumi d´epoca ,esibizione di scuole di ballo teatrino con burattini,isole del gusto offerti dalla coldiretti e postazioni musicali dal vivo di vario genere.

Si potrà anche gratuitamente partecipare al concorso in sfilata dal titolo "La Befana più Bella" e la vincitrice sarà omaggiata di un Week End in Montagna per 2 Notti a Rivisondoli offerto gentilmente dall´agenzia viaggi Atelier Vacanze.

La manifestazione è promossa dai commercianti della zona.