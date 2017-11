"Note in Cammino": Marcello Colasurdo in concerto, degustazione e trekking

Sarà Marcello Colasurdo il protagonista del momento musicale previsto per la seconda edizione di "Note in Cammino" a Vico Equense domenica 19 novembre. L'interprete della canzone popolare vesuviana, voce storica degli Zezi famosa anche attraverso le collaborazioni con Almamegretta, 99 Posse e Federico Fellini, porterà infatti la sua musica suggestiva nella bellezza naturale dei Camaldoli con concerto e lectio magistralis.

Con il patrocinio del Comune, del Parco regionale dei Monti Lattari e dell'Associazione European Neapolitan School, la collaborazione del gruppo di lavoro Opat17, specializzato in promozione del territorio, e il sostegno degli sponsor aderenti, l'evento organizzato dalla Pro Loco di Vico Equense ha quattro parole chiave: trekking, musica, cibo e paesaggio.

La partenza è prevista alle 10:00 da Alberi, nei pressi della chiesa S. Maria delle Grazie. Da qui si snoderà un percorso di trekking di circa 5 km totali con la guida escursionistica certificata Luca Coppola, alla scoperta delle meraviglie nascoste della penisola. Il Monte Crocione, il punto più alto della zona, offrirà una spettacolare panoramica a 360 gradi da Punta Campanella e Sorrento fino al Vesuvio e Napoli. All'arrivo, alla dimora storica e azienda agricola della Masseria Astapiana - Villa Giusso, i partecipanti saranno accolti da un rinfresco di eccellenze locali e dalla musica di Marcello Colasurdo.

Come per la precedente edizione, "Note in cammino" ha come ulteriore finalità la raccolta di proventi per le opere di ripristino di Monte Faito bruciato dai recenti incendi.

l contributo è di 10 euro a persona (bambini gratis) con obbligo di prenotazione ai seguenti contatti: info@prolocovicoequense.it e 3313102009.

Per coloro che vogliano partecipare esclusivamente alla degustazione e al concerto, l'appuntamento è alle 12:00 alla Masseria Astapiana - Villa Giusso.