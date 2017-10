Norma live dal Metropolitan Opera di New York nei cinema di Napoli

Da ottobre 2017 ad aprile 2018 OperAdvisor offre una riduzione sul biglietto d’ingresso e, in collaborazione con Stardust by QMI, porta nelle sale cinematografiche italiane quattro capolavori senza tempo, per riscoprire il fascino delle più celebri eroine della lirica. Media partners Amadeus, Sipario, RAI Radio3, Radio Classica, Corriere della Sera, Classica HD e La Feltrinelli



Dal Metropolitan di New York

l’Opera al cinema è femmina



Tra i titoli in cartellone nella stagione 2017/18: Norma - che apre la stagione cinematografica del Met martedì 10 ottobre - interpreti le star Sondra Radvanovsky e Joyce DiDonato; una imperdibile nuova produzione di Tosca con Vittorio Grigòlo; La Bohème nell’allestimento di Franco Zeffirelli, con un cast di giovani star e una strepitosa Così fan tutte ambientata nella Coney Island degli anni ’50, tra i protagonisti la vincitrice dei Tony Award Kelly O’Hara.



10 ottobre 2017, ore 19.45 Norma, Vincenzo Bellini



30 gennaio 2018, ore 19.45 Tosca, Giacomo Puccini



27 febbraio 2018, ore 19.45 La Bohème, Giacomo Puccini



4 aprile 2018, ore 19.45 Così fa tutte, Wolfgang Amadeus Mozart





Scarica l’app oppure collegati al sito http://operadvisor.wixsite.com/metoperalive

per scaricare il coupon per il biglietto ridotto e trovare il cinema più vicino a te



Vuoi scoprire di più sull’opera e sulle produzioni delle nuove stagioni dei teatri più importanti?

Vuoi ascoltare il tuo cantante preferito? Questo ed altro ancora su OperAdvisor, applicazione per dispositivi mobili dedicata all’opera lirica.



OperAdvisor per Iphone e Android è scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play.