nonfermiamolacultura, tanti eventi on line: l'iniziativa dell'Assessorato alla Cultura di Napoli

In seguito al nuovo Dpcm del 9 marzo 2020 sintetizzato dall'hashtag #iorestoacasa, l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli si riorganizza e riparte con una programmazione on line dalla pagina ufficiale Fb:

https://www.facebook.com/assessoratoallaculturaealturismodelcomunedinapoli/?ref=bookmarks.

Un palinsesto ricco e originale che gli artisti, a mano a mano che si stanno rendendo disponibili, offriranno gratuitamente per arricchire le giornate di chi è costretto a casa in queste ore, in questi giorni difficili. Per lo più live, altre volte dei contributi registrati, fruibili via social, gratuitamente. Mini concerti, piccole performance, workshop, sketch, presentazioni di libri, anteprime delle mostre che si stavano per inaugurare nei musei e negli spazi espositivi cittadini, talk con personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, pièce teatrali come quella di lunedì scorso del NEST con Francesco Di Leva che, dal 'divano di casa sua', ha interpretato lo spettacolo MUHAMMAD ALI connettendo virtualmente circa 15.000 persone.

"Quest'iniziativa parte oggi con l'hashtag #NONFERMIAMOLACULTURA, con l'obiettivo di riempire di contenuti culturali e artistici il tempo in più che le misure per il contenimento del Covid 19 ci hanno consegnato. Crediamo fermamente che sia necessario rispettare le misure restrittive del Dpcm restando a casa il più possibile, crediamo che sia necessario restare aggiornati sugli accadimenti guardando i tg e gli approfondimenti connessi, siamo più che mai persuasi che, in momenti come questi, bisogna reagire per consentire al sistema immunitario di svolgere la sua funzione di difesa. Per far questo è necessario nutrirsi di bellezza, di arte, di cultura".

Il palinsesto sarà aggiornato sulla pagina Fb con un post in evidenza che darà notizie degli appuntamenti.

Samuel Subsonica, Pau dei Negrita, il Maestro Michele Campanella, il cast artistico di Pianocity, Dario Sansone, Valerio Jovine, Maurizio Capone, Paolo Jorio in qualità di direttore del Museo Filangieri e del Tesoro di San Gennaro, il direttore del MANN Paolo Giulierini, il direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte Sylvain Bellenger, Zulù (99 Posse), Massimiliano Jovine (99 Posse), Marco Messina (99 Posse), Ciccio Merolla, Carlo De Rosa dei 29e30, Maurizio Affuso degli Rfc, Carmine D'Aniello degli 'o Rom, Peppe Iodice, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato, le Mujeres Creando, Gianfranco Gallo, Paolo Caiazzo, Maurizio Casagrande sono solo alcuni dei nomi e delle personalità che in queste ore stanno facendo a gara per prendere parte a questo nuovo format, tutto virtuale, dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo di Napoli.

''Il nostro ruolo è divulgare contenuti e saperi creando assembramenti. Con le disposizioni imposte dai Dcpm finalizzate al contenimento del virus ci siamo interrogati su come poter continuare a lavorare con nuove modalità che l'emergenza ci detta. Ci #SiamoFermatiPerRipartire e ora siamo pronti: #NONFERMIAMOLACULTURA è la nostra prossima sfida a cui, nonostante la crisi, generosamente sta chiedendo, ora dopo ora, di aderire tutto il nostro comparto di riferimento, dimostrando l'incontenibile energia positiva che solo l'arte e la cultura sanno sprigionare – dichiara l'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo.