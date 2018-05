"Non solo cibo": passeggiata e degustazione tra le vie antiche di Napoli

Una passeggiata tra le strade antiche di Napoli dove, tra una degustazione ed un'altra apprezzeremo i capolavori dell'arte e dell'architettura partenopea, scoprendo alcuni segreti della cucina napoletana e non solo.



SABATO 26 MAGGIO

ORE: 10:00



DOMENICA 27 MAGGIO

ORE: 10:00



Punto d'incontro: Piazza del Gesù Nuovo

Adiacenze obelisco dell'Immacolata

Prezzo a persona:

35 euro biglietto intero

25 euro biglietto ridotto

dai 5 ai 13 non compiuti.



La visita sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Se non si raggiungerà il numero minimo sarete avvisati con 12 ore di anticipo.



Comprende:

-visita con guida

- 5 soste degustazione

- Brindisi

​

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

Per informazioni/prenotazioni entro le ore 19.00 del venerdì precedente.

Contattare esclusivamente il seguente recapito:



Cellulare : 3319127743

Whatsapp : 3319127743

Sms : 3319127743

Gallery