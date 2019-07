Nel corso dell’Anterprima del 26 giugno, tenutasi nella Sala del Capitolo del Museo San Domenico Maggiore di Napoli, è stato presentato il Nola Opera Festival. Presenti all’evento il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il vicesindaco della Città Metropolitana Francesco Iovino, l’assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele, la preside prof.ssa Amelia La Rocca, il soprano Maria Grazia Schiavo, il tenore e direttore artistico Daniele Zanfardino.

Il tutto è stato reso speciale dalla presenza del prof. Aldo Masullo che nel suo intervento ha esaltato il valore della musica e l’importanza di essere sempre impegnati a costruire il futuro per il bene della società. Il filosofo ha apprezzato il nascente progetto musicale incoraggiando organizzazione ed artisti tutti a tenere alto il valore della musica, dell’opera.

Il progetto nasce come tributo alla musica classica a cui i giovani vanno condotti perché possano riscoprirla, in un’era, come quella attuale, dove pare che dall’opera si fugge.



Il Nola Opera Festival sarà inaugurato il 4 luglio alle 18:00 nel Salone dei Medaglioni del Palazzo Vescovile di Nola, l’evento è patrocinato dalla Diocesi di Nola. Già si sta lavorando alla stesura di un programma che proponga date anche per i mesi di settembre e ottobre in storiche e affascinanti location dell’area agro-nolana e vesuviana.

L’esibizione prevede brani scelti dall’opera buffa di Mozart Le Nozze di Figaro cantati da solisti, che hanno seguito la masterclass guidata dal M° Zanfardino cominciata lo scorso febbraio, accompagnati dalla Nola Youth Chamber Orchestra, diretta dal M° Egidio Napolitano e formata dagli allievi del Liceo Albertini sez. Musicale intitolata ad Aldo Ciccolini.

La direzione organizzativa, affidata ad Osvaldo Iervolino, fa sapere che l’evento sarà aperto a tutti, fino ad esaurimento posti.