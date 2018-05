Noisy Naples Fest, all'Arena Flegrea si presenta l'edizione 2018

Si alza il sipario sul Noisy Naples Fest 2018.

L’appuntamento, prodotto da Etes Arena Flegrea, sarà presentato in conferenza stampa Lunedì 28 Maggio alle 11:30 presso il Foyer dell’Arena (ingresso Mostra d’Oltremare da Via Terracina) per aprire la stagione del Noisy Naples Fest 2018.

Ricco il calendario degli eventi e dei live:

Si comincia Lunedì 11 Giugno con una grande festa popolare a ingresso libero. Una serata all’insegna della musica, naturalmente, ma anche della socializzazione e dell’intrattenimento. Già confermata la presenza di Enzo Avitabile con i Bottari, di James Senese Napoli Centrale e di Luchè che daranno vita a tre suggestivi e coinvolgenti live.

Ma il cartellone del Noisy Naples 2018 è pieno di star della musica italiana e, soprattutto, internazionale, è già corsa al biglietto per i concerti di Bonobo (12 Giugno) di Noel Gallagher (21 Giugno) di Coez (29 Giugno) e ancora di Paul Kalkbrenner (30 Giugno) di Benji & Fede (7 Luglio) e di Kasabian (15 Luglio).

Chiusura, il 30 luglio, con l’attesissimo live di Sting che è già, da giorni ormai, sold out e che sarà accompagnato nell’occasione da Shaggy.

Alla conferenza stampa parteciperanno, tra gli altri, Mario Floro Flores Ad Etes Arena Flegrea, Claudio de Magistris Direttore Generale Etes Arena Flegrea, Enzo Avitabile e i vertici della Mostra d’Oltremare Donatella Chiodo e Giuseppe Oliviero.