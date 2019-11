"Diciamo No alla Violenza contro le Donne: Conosci, Previeni e Difenditi": corso gratuito

L’Associazione Professionale I.P.T.S. organizza in occasione del 25 novembre “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” in 11 città italiane l’evento:

DICIAMO NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: CONOSCI, PREVIENI, DIFENDITI

Corso gratuito per tutte le donne a NAPOLI presso il Palasport Palabarbuto V.le Giochi del Mediterraneo dalle ore 16.00 alle ore 18.00

I corsi saranno tenuti dagli Istruttori della IPTS in collaborazione con professionisti ed esperti del ramo della psicologia, criminologia e giuridico.

Il programma dei corsi in sintesi:

ANALISI DEI DATI E DELLE FORME DI VIOLENZA

NOZIONI DI VITTIMOLOGIA E CRIMINOLOGIA

LA PREVENZIONE DIFENSIVA EFFICACE LA GESTIONE DEL CONFRONTO

GLI EFFETTI PSICOFISICI DESTABILIZZANTI

TECNICHE E TATTICHE DI DIFESA PERSONALE

in oltre sarà tenuto un Focus su L’USO DIFENSIVO DELLO SPRAY AL PEPERONCINO (in collaborazione con la ditta Defence System s.r.l.)

Al termine i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione rilasciato dalla IPTS – EFP Enbital Formazione Professionale valido ai fini curriculari e per i crediti formativi scolastici.



CLICCA E ISCRIVITI GRATIS ONLINE

https://forms.gle/k6WnfAjF4pKFJaNq6



Evento promosso dal Comune di Napoli

Si consiglia abbigliamento e calzature sportive

Per ulteriori informazioni:

http://www.ipts.it/evento/diciamo-no-alla-violenza-contro-le-donne-conosci-previeni-e-difenditi/

Referente Organizzativo Dott. Sergio Pinelli Cell. 3392849995