I Ventinove e Trenta in concerto per il Nisida Live Festival

Concerti, dj set, presentazioni libri, aperitivi gratuiti, mostre fotografiche e di artigianato, immersi nello spettacolare panorama del Neasy, una cornice unica dove la luce del tramonto si fonde con il mare del Golfo.

Tutto questo è il Nisida LIve Festival che il 9 giugno, per il secondo appuntamento, vede ospiti musicali i Ventinove e Trenta.

Il Nisida Live Festival è realizzato in collaborazione con MVO concerti, Factory, Lanificio 25, Subcava Sonora, Graus Edizioni e Fotografi Partenopei

Gli appuntamenti in dettaglio:

Per l’AperiLibro al tramonto protagonista sarà nuovamente Graus Edizioni con lo scrittore Armando De Martino , che parlerà del suo libro “La musica di Sarri” insieme al giornalista Umberto Russo

- Mostra Fotografica "Lì dove è possibile sognare" a cura di Mariella Zifarelli e Maria Cavaliere

- Mostra di artigianato

“From passion to music through hands and technology” a cura della maple HANDMADE guitars

-Body art di Monique'ART, pittrice surrealista che sarà protagonista di live painting ispirato dalle note della musica

- Selezione musicale: Dj Paulus

Area Musica Live

Ventinove e Trenta

Area MAMBO

Animazione Flower Party

Dj set: KAP aka Enzo Capocelli, Milosh ,DelGado

Voice : GNK

dalle 19 alle 21 Ingresso FREE riservato esclusivamente ai registrati su Eventbrite

dalle 21 alle 23 ingresso 10 euro con drink

dalle 23 ingresso 15 euro con drink

FREE BUFFET dalle H21:00 alle H22:00