“Io, senza giacca e cravatta”: Nino D'Angelo al Teatro Lendi

Chiude con un sold out preannunciato la stagione del Lendi in via A. Volta 176 (Strada Provinciale Grumo Nevano-Sant’Arpino), che quest’anno ha alzato la posta aggiungendo due repliche per ogni spettacolo. Martedì 4 aprile alle 21 (in replica giovedì 6 aprile e venerdì 7 aprile), sul palcoscenico del teatro diretto da Francesco Scarano arriva Nino D’Angelo con “Io, senza giacca e cravatta”, un intreccio tra musica e prosa, scritto e diretto ed interpretato da uno degli artisti più amati di Napoli.

NOTE DI REGIA

Lo sguardo su una città ferita, devastata dalla crisi, guardata attraverso gli occhi dei Una notte, preso dal sentimento del passato, mi sono trovato nella strada del mio quartiere, San Pietro a Patierno. L’appuntamento era con i ricordi ma ad aspettarmi trovai la delusione: La casa dove mi vanto di essere nato non c’era più. Le crepe del tempo l’avevano demolita con tutte le immagini dei miei affetti speciali e per un attimo demolirono anche me . Da tutto questo nasce la voglia e l’idea di creare “IO SENZA GIACCA E CRAVATTA” il mio un nuovo spettacolo di musica e teatro. La mia voce fuori campo e il concerto nel vico accompagneranno l’infanzia e l’amicizia eterna. Il canto accorato che arrivava dalle botteghe degli “scarpari” sarà il principio della mia passione, la musica.