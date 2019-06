Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo: rinviato a settembre il concerto evento a Napoli

Per motivi organizzativi - si legge in una nota - è stato rinviato al 20, 21 e 22 settembre il concerto “Figli di un re minore” con Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo inizialmente previsto per il 21, 22 e 23 giugno all’Arena Flegrea di Napoli.

I numerosi fan che hanno accolto con entusiasmo l’evento e che hanno già acquistato i biglietti dovranno quindi attendere ancora per vedere i due grandi artisti sul palco.

I biglietti già acquistati sono validi per le nuove date (nello specifico il biglietto acquistato per il 21 giugno sarà valido per lo show del 20 settembre, il biglietto acquistato per il 22 giugno sarà valido per lo show del 21 settembre, mentre il biglietto per il 23 giugno sarà valido lo show del 22 settembre).

RTL 102.5 è media partner dell’evento.

Di seguito invece, per chi volesse richiederlo, le modalità di rimborso dei biglietti:

- per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato entro e non oltre il 26 giugno;

- per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento‘, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 26 giugno;

- per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 26 giugno (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).