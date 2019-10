Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio ancora insieme in concerto a Napoli

A grande richiesta Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio annunciano una nuova data dello spettacolo “Figli di un Re minore” che raddoppia al Palapartenope: dopo il live in programma il 26 dicembre, i due artisti torneranno sul palco anche il giorno successivo, il 27 dicembre.

I biglietti, per gli iscritti al fan club, saranno disponibili in presale online dalle ore 11 del 30 ottobre fino alle ore 10 del giorno successivo. Il 31 ottobre, dalle ore 11, saranno acquistabili per tutti in prevendita online su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali dal 7 novembre.

Dopo gli appuntamenti a Napoli, Gigi e Nino faranno tappa il 20 gennaio al Mediolanum Forum di Milano e il 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma.

Le due icone della musica e della canzone italiana nel mondo duetteranno e si alterneranno onstage, ripercorrendo i loro indimenticabili successi che hanno fatto sognare e cantare quattro generazioni. Tra canzoni d’amore e ritmi partenopei, non mancheranno i momenti per divertirsi con l’innata verve comica di questa “strana coppia”. La scaletta sarà all’insegna dalla complicità e di inediti duetti, e non mancheranno i nuovi brani di “Noi due”, l’ultimo album di D’Alessio pubblicato il 18 ottobre.

Ad accompagnare Gigi e Nino una super band formata dai musicisti di entrambi: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre, Agostino Mennella alla batteria, Massimo Gargiulo alle tastiere e pianoforte, Guido Russo al basso, Mimmo Langella e Franco Ponzo alle chitarre, e la vocalist Milly Ascolese.

Per info: FRIENDS &PARTNERS - www.friendsandpartners.it. RTL 102.5 è media partner degli eventi.