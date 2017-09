Nina Zilli live alla Casa della Musica

Dopo il successo del singolo “Mi hai fatto fare tardi”, Nina Zilli torna con il nuovo album di inediti “Modern Art” (Universal Music) e on stage con una nuova serie di concerti: dopo la data zero a Cremona, il MODERN ART TOUR prenderà il via il 14 ottobre da Cesena, e proseguirà nei club delle principali città italiane.

A Napoli, la cantante approderà il 24 novembre. L'appuntamento è alla Casa della Musica "Federico I" - c/o Teatro Palapartenope



Il MODERN ART TOUR sarà l’occasione per ripercorrere con l’artista i suoi successi più amati e per presentare al pubblico i brani del nuovo lavoro discografico.