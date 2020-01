Nightmare before Christmas: la favola d'animazione in scena al Museo del Sottosuolo

Il 4 gennaio alle ore 21,00 e il 5 gennaio e 12,00, "La Chiave di Artemysia" e "Il Demiurgo" portano in scena, al Museo del Sottosuolo, la favola di animazione più bella di tutti i tempi: Nightmare before Christmas.

Gli spaventevoli ometti e fantocci che abitano la città di Halloween magicamente ed esclusivamente per queste feste diverranno di carne ed ossa per seguire Jack Skeleton nella sua ricerca della gioia del Natale.

Il film Disney di Natale che negli anni 90' ha catturato i cuori di grandi e piccini diventando campione d'incassi e punto di riferimento per la fumettistica mondiale diventa uno spettacolo teatrale.

I tratti dark che usualmente caratterizzano periodi dell'anno più cupi, come il giorno d'Ognissanti, vanno a scontrarsi con le luminose decorazioni e gioiosità del Natale tramite canti, danze ed un racconto di una storia a lieto fine.

Il tutto in una location mozzafiato che sembra catapultarti seduta stante in un mondo di fiaba dalle tinte noir.

DETTAGLI

Regia e riadattamento a cura di Livia Bertè

Movimenti coreografici a cura di Luisa Leone

In scena: Franco Nappi, Marilia Marciello, Pierpaolo Ferruzzi, Gennaro Ciotola, Giovanni Esposito, Luisa Leone, Alessandro Esposito.

COSTO del biglietto euro 15 per gli adulti e 10 per i bambini.

Prenotazione obbligatoria

Per INFO E PRENOTAZIONI:

chiamare: 3714285438 - 3280115044

whatsapp: 3404657949

mail: lachiavediartemysia@gmail.com