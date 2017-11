Nicky Nicolai & Stefano di Battista con i Dea Trio aprono "Jazz & Baccalà"

Ritorna per il quarto anno consecutivo la fortunata rassegna Jazz & Baccalà. Dopo lo straordinartio successo degli scorsi anni, la rassegna musicale ed enogastronomica ritorna con tanti nomi del panorama jazz internazionale e tante nuove ricette a base di Baccalà.



La serata inaugurale, il 24 novembre, sarà affidata ad un gruppo di musicisti Campani doc che presenteranno il loro primo disco "SECRET LOVE" con due grandi ospiti internazionali: NICKY NICOLAI E STEFANO DI BATTISTA



Musica

l DEA Trio è uno dei progetti jazz più longevi in Campania. Dopo 15 anni dalla sua creazione, il trio presenta il suo primo album, edito dall'etichetta Itinera dal titolo "Secret Love" e presentato lo scorso settermbre al Pomigliano Jazz Festival. Lunga gestazione per un prodotto pregevole: un mix di brani inediti e standard di Brubeck, Kern e Gershwin dove le personalità di Daniele, Elio e Andrea si esprimono in assoli mozzafiato e tecnicamente superbi per poi fondersi in un'amalgama assolutamente equilibrata, frutto della raggiunta maturità artistica e del luongo lavoro quasi ventennale che ha accomunato i tre sia pure con gli alti e i bassi dovuti ai diversi percorsi di vita e lavoro di ognuno. Per l'occasione il gruppo sarà accompagnato da Nicky Nicolai e Stefano di Battista. I due sono una delle grandi coppie di artisti che condividono con successo la vita ed il palcoscenico. Un connubio iniziato da anni che è cresciuto nel tempo anche attraverso progetti condivisi di grande spessore artistico omaggiando tra gli altrii grandi artisti intaliani degli anni sessanta e settanta come Mina ed i loro intramontabili successi.



Line Up:

NICKY NICOLAI voce

STEFANO DI BATTISTA sax

ANDREA REA piano

DANIELE SORRENTINO basso

ELIO COPPOLA batteria



ENOGASTRONOMIA

Per ogni evento, sarà presentato ed offerto al pubblico un piatto della tradizione Sommese con sua eccellenza "O Baccalà" preparato dal ristorante "800 Borbonico" di Somma Vesuviana.

Ingresso con degustazione 20,00 €

Poltrona 15 €

Info e prenotazioni: 081 362 9579