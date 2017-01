Death Acoustic Tour: Nick Oliveri in concerto

Venerdi 24 Febbraio, Nick Oliveri [Kyuss/Queens of the Stone Age/Mondo Generator] in concerto al CelellarTheory live con Death Acoustic Tour



open act: SulaVentrebianco

Nick Stephen Oliveri noto come Nick Oliveri (Los Angeles, 21 ottobre 1971) è un musicista e cantante californiano.

Oltre ad essere cantante suona il basso, la chitarra elettrica e quella acustica. È noto per aver fatto parte dei gruppi stoner rock Kyuss e Queens of the Stone Age, oltre ad avere fondato i Mondo Generator. Attualmente suona anche con i Dwarves, Bloodclot, e i BL'AST!

A febbraio Nick Oliveri realizzerà un nuovo tour italiano con sorprendenti esibizioni in acustico e il titolo di questa serie di show è Death Acoustic Tour. Sono ben sette le date confermate, che avranno luogo da nord a sud, e tra quelle più attese c'è sicuramente la tappa di Napoli. Le altre città dove si esibirà il carismatico rocker statunitense sono Bologna, Treviso, Savona, Pescara, Pisa e Torino.

Nick Oliveri nel 1991 entra a far parte del gruppo stoner rock Kyuss definiti da tutti 'band seminale' nell'evoluzione del suono heavy. Con i Kyuss pubblica due album, "Wretch" e "Blues for the Red Sun". Successivamente collabora per breve tempo con il gruppo punk Dwarves, sotto lo pseudonimo Rex Everything per poi ritornare a suonare con loro anche in questi ultimi anni. Con i Dwarves incide vari album. La sua creatura principale sono i Mondo Generator, gruppo al quale ha cambiato successivamente il nome in Nick Oliveri and the Mondo Generator. Ha inoltre pubblicato nel 2004 un album solista, "Demolition Day". Tra le sue collaborazioni in studio e dal vivo ricordiamo quelle con i Winnebago Deal, Mark Lanegan Band ed i Masters of Reality di Chris Goss, Moistboyz e con i Vista Chino band formata con gli ex Kyuss John Garcia e Brant Bjork. Ha inoltre partecipato alle Desert Sessions.

Nel 1998 entra a far parte dei Queens of the Stone Age con i quali incide gli importantissimi album "Rated R" e "Songs for the Deaf". Dopo quasi sei anni di permanenza nei QOTSA viene allontanato dal gruppo da Josh Homme, ufficialmente per screzi tra i due. L'esperienza nei QOTSA resta il punto più alto, in termini commerciali, della sua carriera. Nel "Death Acoustic Tour" Oliveri suona e canta classici di QOTSA, Kyuss, Mondo Generator e brani scritti e registrati durante la sua carriera solista.

INFO:

Vico Acitillo, 58 - Vomero NAPOLI

dalle ore 23 - ingresso euro 10 al botteghino