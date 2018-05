Arriva a Napoli il "Neymar Jr’s Five", l’evento mondiale di Street Soccer

Sabato 19 maggio al Caravaggio Sporting Village si terrà il “Neymar Jr’s Five”, l’evento mondiale di Street Soccer organizzato da Red Bull contemporaneamente in 62 nazioni e in tutti i sei continenti. La tappa di Napoli, allestita dalla Associazione Arend di Andrea Zungri, permetterà alla squadra vincitrice di prendere parte alle fasi nazionali di Milano che decreteranno quale squadra volerà in Brasile per sfidare il campione brasiliano del Paris Saint Germain.

Novità di quest’anno sarà l’inserimento, oltre a quello maschile, anche del girone femminile che a Napoli sarà patrocinato e supervisionato dal Napoli Femminile. All’evento, che si terrà tutto in un giorno, potranno iscriversi squadre formate da ragazzi che abbiano dai 16 ai 25 anni (con la possibilità di aggiungere due fuoriquota) che in maniera totalmente gratuita dovranno compilare la propria candidatura al sito http://neymarjrsfive.com/it/.