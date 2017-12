Newpolitana: Giglio live

GIGLIO



RAFFAELE GIGLIO - chitarra e voce

DAVIDE MARIA VIOLA - violoncello

MAURO CASO - batteria

INGRESSO GRATUITO



info e prenotazioni

320 039 25 70 // 340 000 79 48



#NEWPOLITANA è un progetto musical-culturale che tenta di dare un volto all’ondata delle nuove espressioni artistiche partorite dal ventre della città di Napoli. Il termine, nelle varie declinazioni, nasce in ambito giornalistico per cercare di delineare i contorni del fenomeno. Gli echi portano subito la memoria al Neapolitan Power che negli anni 80’ ha investito il mondo della musica nazionale con nuove sonorità e nuovi linguaggi. Oggi i mezzi, gli strumenti e soprattutto la varietà di espressioni è molto cambiata. Attraverso i generi del folk, del rock, del cantautorato e del rap, un folto manipolo di artisti, uniti dal filo rosso della lingua e del linguaggio napoletano, portano una ventata di novità che da tempo era assente nella scena musicale campana.



Grazie al 10HP e all'agenzia ATOM - C o n c e r t i si è riusciti a creare un cartellone denso di artisti che ci accopagnerà per i prossimi venerdì fino alla fine di Febbraio.



Questi i nomi coinvolti nel "Primo tempo" NOV/DIC 2017



Nicola Caso, Godo', Gnut, Alessio Sollo, Emanuele Ammendola, Giglio, Giovanni Block, EPO, Lab081, AsseMediano