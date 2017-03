New Psychology Music Band in concerto

L'Associazione Corale Giubileo è lieta di presentare il concerto del Trio "New Psychology Music Band" in programma Sabato 11 Marzo 2017 alle ore 11,00 presso la sala "S. Antonio" (Complesso di S. Lorenzo Maggiore - Piazza S. Gaetano, 316 - Napoli).

Il progetto "New Psychology Music Band - Gli affascinanti aspetti psicologici della musica attraverso il linguaggio strumentale in un mare di suoni estemporanei" nasce nel 2014, ideato ed elaborato dal M° Donato Meo, per mettere in risalto le sensazioni strumentali in un affascinante viaggio Musicale che ha così spinto a creare un Trio, con un vasto repertorio che abbraccia stili ed epoche diverse.

La New Psychology Music Band svolge intensa attività concertistica esibendosi in importanti manifestazioni e luoghi di prestigio tra cui IV Meeting D'Arte Internazionale (Vico Equense), Circolo Sorrentino Piazza Tasso, Villa Fondi (Piano di Sorrento), Chiesa SS. Apostoli (Nola), Associazione " Le Amiche del Museo Correale" (Saviano), Chiesa Santa Maria del Soccorso Arenella (Napoli), Chiesa San Giuseppe Artigiano (Mondragone), Auditorium di Santa Maria degli Angeli di Ascoli Satriano (Fg), Anfiteatro di (Telese Terme), Villa Porfidia (Recale), Sala 54 Martiri del Comune di Bellona (CE) per Telethon e 150° anniversario dell'Unità d'Italia, riscuotendo ampi consensi di pubblico e di critica, esaltando non solo la qualità individuale di ciascun musicista, ma anche l'intesa e l'insieme musicale del Trio. Il trio è composto da: Pianoforte, Donato Meo Violino, Bartolomeo De Rosa Clarinetto, Alfredo Apuzzo PROGRAMMA Prima parte The man I love (G. Gershwin) Nuovo Cinema Paradiso (E. Morricone) Habanera - Carmen (G. Bizet) E lucevan le stelle - Tosca (G. Puccini) Lili Marlene (Norbert Schultze) C'era una volta il West (E. Morricone) Buongiorno Principessa (N. Piovani) Libertango (A. Piazzolla) Historia de un Amor (Carlos Eleta Almaràn) Seconda parte Come Una Pioggia (D. Meo) 'A rumba d'e scugnizze (R. Viviani) 'O marenariello (S. Gambardella) Mamma (Bixio) Torna a Surriento (E. De Curtis) New Psychology Music Band Gli affascinanti aspetti psicologici della musica attraverso il linguaggio strumentale in un mare di suoni estemporanei (di Donato Meo)

Sabato 11 Marzo 2017, ore 11 Sala S. Antonio (Complesso Monumentale di S. Lorenzo Maggiore - Piazza S. Gaetano, 316 - Napoli)

Posto Unico 7€

Per info: scalafilomena71@gmail.com; +39 392 627 8988; www.coralegiubileo.it

Per la Stagione Musicale dell'Associazione Corale Giubileo: http://coralegiubileo.it/stagione-musicale-primavera-2017/