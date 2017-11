Neuhm compie 6 anni: si festeggia con un grande party house al Golden Gate

Neuhm compie 6 anni e celebra il suo compleanno e i suoi successi con il “papà dei party house”: Body & Soul. Appuntamento sabato 11 novembre, alle 23, al Golden Gate, in via Campana 223 (Pozzuoli), che diventerà il luogo di una delle feste più belle del pianeta con la sua musica esplosiva, supportata da un sound system sofisticato che permette una perfetta trasmissione del suono, e con i suoi palloncini colorati, filo conduttore del format che gira il mondo.

In console Danny Krivit, Joe Claussell e François K., per una maratona back to back a tre, in cui si intrecciano i singoli stili dando vita a un mix unico di underground house e organic/spiritual dance music groove, ricco di energia e vibrazioni: un tocco nuovo alla House Music Newyorkese. Con loro Ariel, lj (ovvero light jockey), che si lancerà in uno straordinario gioco di luci a ritmo di musica. Ed ecco composto il poker d’assi della console Body & Soul made in Naples di Neuhm, che si traduce in un continuo crescendo di emozioni che segue l’onda del momento.

Nessun warm up per un party che entra immediatamente nel vivo. Saranno loro, i padroni di casa, Danny Krivit, Joe Claussell e François K a dare il benvenuto agli ospiti del party e ad animare il dancefloor senza sosta fino a tarda notte. “Il calore e l’emozione che arriva dal dancefloor napoletano sono unici – afferma con entusiasmo François K –. Loro danno a noi quanto noi diamo a loro. Seguiamo il tour Body&Soul dalla console da sempre e in tutte le tappe mondiali. Ma Napoli è unica. È una città che ha una grande energia. È stato fantastico condividere questa esperienza. Ringrazio i ragazzi di Neuhm per aver realizzato questa produzione nel migliore dei modi”.

Il progetto Body & Soul nasce nel 1996 a New York City, da un’idea di François K. e John Davis, e in poco tempo centra il suo obiettivo, diventando un nido di ispirazione e la quintessenza del concetto di party. Inizialmente raccoglieva una piccola fetta di pubblico newyorchese. In pochi anni, Body & Soul diventa punto di riferimento per un pubblico tanto eterogeneo quanto appassionato di musica house. E correva l’anno 2013 quando Neuhm, in occasione del suo secondo anno di vita, porta a Napoli Body&Soul. “Decidemmo di spingerci oltre, fuori dagli schemi e forse anche fuori dalla nostra portata dato che era uno dei party più complicati da organizzare della nostra vita – racconta Raffaele Pellone, founder Neuhm -. A noi sono sempre piaciute le sfide e sono sempre piaciute le imprese. Abbiamo scelto di sfidare noi stessi con Body & Soul, la massima espressione di quello che abbiamo sempre cercato di fare, non un semplice party ma una filosofia di vita, di musica, di modo di fare club e di intendere e percepire un party. L’entusiasmo di tutti coloro che formano la grande famiglia Neuhm (siamo tantissimi) ci ha permesso di superare gli ostacoli e di mettere in piedi il più bel party di tutti i tempi, con cui scegliamo di celebrare i nostri sei anni di vita”.



