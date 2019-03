Al Barone di Melito l'anteprima nazionale del film “Nel Nome del Padre”

In provincia di Napoli la presentazione ufficiale del film “Nel Nome del Padre”. Ad annunciarlo su facebok è lo stesso regista, Gabri Gargiulo.

Il film, coprodotto insieme a Vincenzo Ferraro, racconta la storia di un boss, con un risvolto che lancia un forte messaggio positivo. L’anteprima nazionale del lungometraggio, scritto dalla Sceneggiatrice Barbara Romano, si terrà il 28 aprile nel cuore dei territori che hanno fatto da location al progetto, il Cinema Teatro Barone di Melito di Napoli.

In sala saranno presenti, oltre al Regista Gargiulo e al Produttore Esecutivo Ferraro, anche il cast artistico e parte di quello tecnico. "Sono emozionatissimo - dichiara Gabri Gargiulo - non solo in quanto mia opera prima ma anche perché si tratta di un film che abbiamo fortemente voluto e realizzato con enormi sacrifici”.