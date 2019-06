Nek in concerto a Napoli

“IL MIO GIOCO PREFERITO – European tour”, il tour di NEK Filippo Neviani che da novembre farà tappa nelle grandi città europee e italiane, arriverà anche a NAPOLI, il 20 gennaio al Teatro Augusteo.

Il tour sarà l’occasione per tutti i suoi fan italiani e europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.

I biglietti per la data di Napoli saranno in vendita da sabato 22 giugno, alle ore 16.00 su www.ticketone.it, e da sabato 29 giugno alle ore 11.00 nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Ad anticipare il tour sarà l’imperdibile appuntamento all’Arena di Verona, il 22 settembre, giorno in cui NEK tornerà in concerto.

Da sempre alla ricerca di nuove sfide e nuovi stimoli artistici, per la prima volta Nek si sta cimentando in un ruolo per lui inedito, quello di conduttore radiofonico: con Andrea Delogu, è infatti al timone di “ALZA LA RADIO”, in onda dal 2 giugno la domenica sera su Rai Radio2, per 4 appuntamenti dalle 21.00 alle 22.30. L’ultimo appuntamento andrà in onda domenica 23 giugno.

Il programma è uno show radiofonico in cui Nek, al suo debutto alla conduzione, si mostra in una nuova veste presentando, intrattenendo e ospitando, insieme alla co-conduttrice Delogu, grandi personaggi del mondo della musica. Ed è ovviamente la musica, con interventi live con musicisti in studio e non solo, la vera protagonista di “ALZA LA RADIO”.

Il nuovo album di inediti “IL MIO GIOCO PREFERITO – parte prima” (distribuito da Warner Music Italy), composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti della settimana, è il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Nek.

Nei brani dell’album, l’artista si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente album per andare, invece, all’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente “umano” e suonato.

L’album, prodotto e arrangiato dallo stesso Nek insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio, è stato anticipato dal singolo “LA STORIA DEL MONDO”, attualmente in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Questa la tracklist di “IL MIO GIOCO PREFERITO – parte prima”: “La storia del mondo”, “Mi farò trovare pronto”, “Alza la radio”, “Cosa ci ha fatto l’amore”, “Il mio gioco preferito”, “Musica sotto le bombe”, “Mi farò trovare pronto (Di fronte a te)” con Neri Marcorè.

IN FOTO - NEK_ph Luisa Carcavale