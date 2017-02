"Nei Luoghi De I Bastardi Di Pizzofalcone": itinerario alla scoperta dei luoghi legati alla serie TV

NonsoloArt propone un itinerario alla scoperta dei luoghi più spettacolari legati alla serie TV "I Bastardi di Pizzofalcone" tratta dai ramanzi dello scrittore partenopeo Maurizio de Giovanni.

L'appuntamento è domenica 12 febbraio alle ore 10:30 a Piazza dei Martiri.

La passeggiata si snoderà tra via Chiaia, Piazza del Plebiscito, Pizzofalcone, Castel dell'Ovo e tanto altro. Durante l'itinerario si farà una sosta nell'incantevole cornice del Caffè Gambrinus per bere insieme un ottimo caffè napoletano per poi saltarsi su via Caracciolo, ammirando uno dei panorami più belli sul Golfo di Napoli e gustando il tipico tarallo caldo.

La quota associativa è di 9 euro (nonsoci NonsoloArt), 8 euro (soci NonsoloArt).

In occasione della festa di San Valentino, le coppie che aderiranno all'itinerario pagheranno 15 euro in 2.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a info@nonsoloart.it oppure al 3936856305 (anche tramite whastupp)