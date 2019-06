Neapolitanata: concerto alla Domus Ars

NEAPOLITANATA, Sabato 29 giugno 2019 alle ore 20.30 terzo appuntamento della Stagione di Concerti dell’Associazione Domenico Scarlatti presso il Centro di Cultura Domus Ars sito in via Santa Chiara 10c Napoli.



L’Associazione Domenico Scarlatti che quest’anno compie trentacinque anni di attività ininterrotta, ha scelto come luogo deputato allo svolgimento dei concerti il Centro di Cultura Domus Ars nel cuore del Centro Storico cittadino che si sta imponendo come una delle Sale più belle e funzionali per programmare musica Classica, Popolare e Jazz. Oltre agli spettacoli programmati da Carlo Faiello direttore artistico del Centro, grazie all’instancabile lavoro di Rachele Cimmino, Domus Ars è stata scelta da Antonio Florio per la bellissima Rassegna di Musica Barocca Sicut Sagittae, dal direttore artistico dell’Associazione Alessandro Scarlatti Tommaso Rossi per programmare bellissime attività con la prestigiosa Associazione napoletana, dalla nostra Associazione con il Festival internazionale del ‘700 Musicale Napoletano e da altre realtà musicali presenti in Città. Saranno protagonisti del Concerto di Sabato, Gabriella Colecchia - una delle più interessanti voci italiane, vincitrice del prestigioso Luciano Pavarotti International Voice Competition di Philadelphia ed interprete di grandi opere in tutto il mondo esibendosi in prestigiosi teatri tra cui il Teatro Real di Madrid, il Teatro Coliseo di Buenos Aires e il Teatro San Carlo di Napoli - Il chitarrista Francesco Scelzo - che si sta imponendo con il suo ultimo lavoro discografico presentato il 7 giugno in questa Stagione Concertistica in maniera eccelsa mostrano grande musicalità e un virtuosismo fuori dal comune, interpretando brani in chiave Jazzistica del chitarrista Roland Dyens con una tale perfezione come se il compositore francese li avesse scritti appositamente per lui ed Enzo Amato chitarrista - compositore e direttore d’orchestra conosciuto per la sua immensa passione per il Settecento Musicale Napoletano. Il Concerto ha come titolo Neapolitanata: Arie fuori e dentro al Palazzo” e presenterà brani colti e popolari di Giovanni Paisiello, Niccolò Piccinni, Saverio Mercadante, Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini e Anonimi in voga nel Settecento al tempo dei Borbone.

Guarda il programma dell’intera Stagione su www.domenicoscarlatti.it



Ingresso €.10.00 ridotto €. 5.00



Per info:

Domus Ars

Via Santa Chiara, 10

Info e prenotazioni: 081.3425603 –infoeventi@domusars.it