"Navigare" al Circolo Posillipo: prove a mare e incontri con esperti del settore

Cento barche protagoniste, trentacinque espositori per due week end all'insegna della diportistica al Circolo Posillipo nell'incantevole scenario del Golfo di Napoli. E' il cuore di "Navigare", 29esima edizione della kermesse organizzata da ANRC – Associazione Nautica Regionale Campana, presieduta da Gennaro Amato, in programma dal 21 al 29 ottobre, e diventata un must per gli amanti della nautica. Grazie a questa iniziativa, infatti, i partecipanti possono cominciare già ad ottobre ad assaggiare la stagione 2018 con le prove a mare che daranno la possibilità di testare nuovi modelli e grandi classici. Lo scorso anno furono in quindicimila a godere di questo appuntamento. Appassionati che potranno testare l'imbarcazione desiderata oltre che incontrare i protagonisti del mercato del settore; dai cantieri, alle aziende che producono accessoristica, fuoribordo, tappezzeria nautica, generatori e tutto ciò che fa diportismo. Nove giorni in cui, in pieno ottobre, si potrà vivere lo spettacolo del mare.

“C’è indiscutibilmente grande entusiasmo per questa edizione di "Navigare" - il commento del presidente dell'Associazione Nautica Regionale Campana, Gennaro Amato - sia tra gli operatori del settore che tra i diportisti. Abbracciamo due week end per fare in modo che la città possa venire a trovarci. Ma non solo la città. Arriveranno anche protagonisti del settore dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Sicilia a testimonianza di una iniziativa che abbraccia tutto il Paese. Anche perché noi presentiamo questa edizione dopo il salone di Genova. In modo da poter rivivere, sul mare, tutto ciò che è stato presentato nel salone ligure. La barca è un sogno di tutti, non è solo napoletano,è un sogno di tutti gli italiani, popolo di navigatori".

Le giornate di “Navigare” saranno accompagnate da altre iniziative nel mondo nautica con incontri con esperti del settore, workshop, iniziative legate alla beneficenza. Taglio del nastro sabato 21 ottobre. Orario di apertura dalle 10 alle 18.30 con ingresso libero.