Natale a Mugnano 2019: le iniziative in programma nel weekend

Un Natale ricco di iniziative quello organizzato quest’anno dall’amministrazione Sarnataro in collaborazione con le associazioni, le proloco, le parrocchie e le scuole del territorio.

Si parte questo fine settimana con oltre 10 eventi, che coinvolgeranno grandi e piccini. Venerdì 13 e sabato 14 dicembre la rassegna culturale “Artieri e Artisti a Mugnano”, partita il 12 con grande successo, nel teatro comunale a cura dell’associazione Mugnano Mia e della Proloco Mugnanum Mugnano.

"La nostra amministrazione - spiega l'assessore al ramo Rita Esposito - è sempre stata attenta alle tematiche artistiche e culturali. Non è un caso, infatti, che il calendario di eventi sia iniziato con una mostra fotografica nel nostro centro polifunzionale, luogo di formazione intellettuale. Questo è solo il primo weekend di un dicembre ricco di manifestazioni e animazione".

Sabato mattina due importanti eventi: i mercatini di Natale del I Circolo didattico e la partita sociale, organizzata dalla Nuova Mugnano, presso lo stadio Vallefuoco che vedrà gli attivisti del territorio sfidare i calciatori dell’Afronapoli a scopo benefico. Si continua alle 19 e 15 con la Processione dei Pastori a cura della parrocchia San Nunzio Sulprizio. "Quest'anno abbiamo stanziato una somma maggiore per il Natale - sottolinea l'assessore al bilancio e al marketing territoriale - In questo modo abbiamo potuto illuminare con gli addobbi natalizi un maggior numero di strade. Inoltre la nostra proposta di eventi ha attirato diversi sponsor, grazie ai quali avremo nuovamente il trenino turistico. Tutto per incentivare il commercio locale e creare un clima natalizio in tutta la città".

Per la giornata di domenica, invece, alle 09 e 30 ci sarà l’atteso motoraduno di Natale che vedrà sfilare per le strade della città un gruppo di centauri vestiti da Babbo Natale. I motociclisti raccoglieranno giocattoli per i bambini delle famiglie a basso reddito, individuate dall’ufficio Politiche Sociali dell’Ente. Sempre in mattinata , alle ore 11, l'Albero dei Sogni in via Chiesa che sarà addobbato dai bambini delle scuole della città. Il pomeriggio, alle 18, ci sarà l’iniziativa della Nuova Mugnano “Alla riscoperta del Natale con i nonni”, mentre alle 19 e 15 nella parrocchia di via Crispi ci sarà l’arrivo dei Re Magi.

“Quest’anno avremo un Natale senza precedenti – dichiara soddisfatto il sindaco Luigi Sarnataro – Come amministrazione abbiamo stanziato una cifra maggiore per gli eventi, senza considerare che abbiamo ottenuto 25 mila euro dalla Camera di Commercio di Napoli con un progetto presentato insieme alle associazioni di commercianti. Le iniziative continueranno per tutte le festività natalizie fino al 5 gennaio. Ringrazio le associazioni, le proloco, le parrocchie e le scuole della città che con noi hanno lavorato per regalare a tutti un Natale improntato sulla condivisione, la solidarietà e lo stare insieme”.