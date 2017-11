A Sorrento appuntamento con "Natale in Villa 2017"

Mercoledì 6 Dicembre 2017 ore 20.00

Natale in Villa 2017

Fondazione Sorrento Villa Fiorentino - Corso Italia,53 Sorrento (NA)

Per info: 0818782284 Ingresso 7 €



Natal’è, vuole essere un viaggio onirico nella tradizione dei canti e racconti della notte Santa. Il racconto popolare “o’ cunto”, le armonie delle Pastorali, i canti del popolo, la poesia nella tradizione, il settecento napoletano nei personaggi della “Cantata dei Pastori”, la festa popolare.

Dopo anni di ricerca nelle tradizioni popolari legate alla notte santa, la meticolosa operazione di montaggio delle varie forme espressive della musica e della letteratura del vasto patrimonio della nostra regione e oltre, fanno sì che lo spettacolo diventi teatro e concerto. Brani inerenti appunto alla tradizione letteraria partenopea e nazionale del momento che tratta la Nascita del Salvatore.



Alcuni brani dello spettacolo:

Nascette lu messia- La leggenda del lupino - La canzone del pescatore....



On stage:

Myriam Lattanzio - Voce

Maria Pacilio - Voce recitante

Martina Mollo - Fisarmonica

Caterina Bianco - Violino

Domenico Monda - Tammorre e percussioni



Link info:

