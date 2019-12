Natale in Swing con “Virginia Sorrentino 4tet"

Aperitivo in musica con “Virginia Sorrentino 4tet", ensemble di eccellenza costituito dalla vocalist Virginia Sorrentino, Marco Fiorenzano al piano, Marco de Tilla al contrabbasso e Peppe La Pusata alla batteria.



Virginia è una cantante molto versatile con un curriculum che spazia dal jazz al soul al pop. Ha collaborato con diverse orchestre jazz campane in Italia e all’estero, ricevendo apprezzamenti anche da artisti come Diane Schuur, Toots Thielemans, Pat Metheny, Roberta Gambarini.



L’ aperitivo è preparato dal Vero gastrobar.



Contributo associativo: 15,00€ prenotazione obbligatoria.

Numero di posti limitato.



Contatti: 3343329500 gakyme@libero.it www.gruppoarcheologicokyme.it App andrid: Kymeapp.



“L’iniziativa contribuisce alla fruizione e valorizzazione della Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, nell’ambito della collaborazione offerta da Legambiente Campania al Rettore del prezioso bene monumentale, d’intesa con il Vicario della Cultura della Curia Arcivescovile di Napoli”.